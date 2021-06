Athis-Mons Parc Avaucourt Athis-Mons, Essonne Balade Polar Parc Avaucourt Athis-Mons Catégories d’évènement: Athis-Mons

le samedi 3 juillet à 15:00

La Balade Polar vous propose d'entendre des textes choisis parmi la crème du roman noir contemporain. Neuf lecteurs, habitants du territoire de Juvisy vous donneront à entendre trois parcours dont un conçu tout exprès pour les plus jeunes (à partir de 8 ans). Seront convoqués : Hannelore Cayre, Thierry Jonquet, Claudine Aubrun, Patrick Mosconi, Jean-Bernard Pouy, Caryl Férey…

Parc Avaucourt
Avenue Aristide Briand, 91200 Athis-Mons

2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T16:30:00

