Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Manche, Vicq-sur-Mer Balade poétique Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Vicq-sur-Mer

Balade poétique Vicq-sur-Mer, 19 août 2021-19 août 2021, Vicq-sur-Mer. Balade poétique 2021-08-19 – 2021-08-19 Moulin à eau de Marie Ravenel La Coudrairie

Vicq-sur-Mer Manche Vicq-sur-Mer Le collectif « Mots en l’air! » vous invite à une balade sur les traces de Marie Ravenel (à Réthoville ou Fermanville), agrémentée de lectures de poésies et de surprises artistiques… Le collectif « Mots en l’air! » vous invite à une balade sur les traces de Marie Ravenel (à Réthoville ou Fermanville), agrémentée de lectures de poésies et de surprises artistiques… moulin@ot-cotentin.fr +33 2 33 54 56 18 http://moulinmarieravenel.fr/ Le collectif « Mots en l’air! » vous invite à une balade sur les traces de Marie Ravenel (à Réthoville ou Fermanville), agrémentée de lectures de poésies et de surprises artistiques… dernière mise à jour : 2021-06-24 par OT Cotentin – Le Val de Saire

Détails Catégories d’évènement: Manche, Vicq-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Vicq-sur-Mer Adresse Moulin à eau de Marie Ravenel La Coudrairie Ville Vicq-sur-Mer lieuville 49.68812#-1.36636