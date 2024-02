Balade poétique Raconte moi Haïti Orbey, vendredi 24 mai 2024.

Balade poétique Raconte moi Haïti Orbey Haut-Rhin

Venez participer à cette courte balade dans le village rythmée par la lecture de poèmes et de textes qui nous font embarquer vers Haïti.

Balade littéraire entre textes et poésies par Gilles Petitdemange et ses amis. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 18:30:00

fin : 2024-05-24 19:30:00

27 Rue Charles de Gaulle

Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est bibliotheque@orbey.fr

