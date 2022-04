Balade poétique et sensorielle au Bois Saint–Martin Devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’évènement: Noisy-le-Grand

Devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, le samedi 16 avril à 14:30

Au cours d’une balade, nos sens seront éveillés à ce qui nous entoure. Nous créerons un parfum de printemps, des jeux et des poésies. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées, un petit goûter et de l’eau, un sac en papier pour les trouvailles ramassées au sol, et éventuellement, un spray anti-moustique et anti-tique. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France Devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis

