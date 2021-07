Loir en Vallée Loir en Vallée Loir en Vallée, Sarthe BALADE POÉTIQUE ET MUSICALE AU CHÂTEAU AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Loir en Vallée Loir en Vallée Catégories d’évènement: Loir en Vallée

Loir en Vallée Sarthe Loir en Vallée 0 EUR Venez appréciez une balade dans les jardins accompagnée d’une lecture de textes sur l’art du jardin à travers les temps (poèmes, textes littéraires ou historiques). Cette visite-lecture est animée par Sabine Delaunay, guide-conférencière et Benjamin Bédouin, joueur de cornet à bouquin.

Lieu de RDV : entrée du château du Lude

Tarif : 5 €, – de 15 ans et demandeurs d’emploi : 3 €, – de 5 ans : gratuit

