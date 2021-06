Cesson-Sévigné Base nature Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Balade poétique en kayak Base nature Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Base nature, le mercredi 9 juin à 17:30

Pour les beaux jours, que diriez-vous d’une balade en kayak ponctuée d’intermèdes littéraires ? Poèmes, textes de chansons, extraits divers vous accompagneront tout le long de la Vilaine pour un moment hors du temps. Mercredi 9 et 16 juin à 17h30 Coût 3,60 pour les enfants, 5€ pour les adultes – Tout public à partir de 8 ans – inscriptions et RDV à la base nature

Adultes 5 €, enfants 3.60 €

2021-06-09T17:30:00 2021-06-09T19:00:00

