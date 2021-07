Annecy Hôtel de ville Meythet Annecy, Haute-Savoie Balade poétique à Meythet Hôtel de ville Meythet Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Balade poétique à Meythet Hôtel de ville Meythet, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Annecy. Balade poétique à Meythet

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville Meythet

Rendez-vous devant la mairie de Meythet. Visite conduite par Emmanuelle Roch, guide-conférencière. . Découvrez la poésie illustrant les différents visages de Meythet. Pour une balade le nez en l’air et en famille ! Hôtel de ville Meythet Square Jean Chamey Meythet, 74960, Meythet, Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy Meythet Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

