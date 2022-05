Balade “plume et pinceau” Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

Locquirec

Balade “plume et pinceau” Locquirec, 19 juillet 2022, Locquirec. Balade “plume et pinceau” Locquirec

2022-07-19 10:00:00 – 2022-07-19 16:00:00

Locquirec Finistère Marie-Jeanne Le Goherel et Patricia Guillemain vous invitent à une balade guidée en mots et croquis.

A l’occasion de pauses, vous pourrez saisir le motif (faune, flore, paysage, pierre…) en aquarelle, avant d’y associer quelques pensées à l’encre des mots (poésie, haïku, citation, historiette…).

Ces exercices d’écriture et d’aquarelle guidés par les animatrices s’adressent à des amateurs/trices de balades créative et ludique en plein air qui veulent s’initier à ces modes d’expression en toute simplicité. Sont fournis par le CEL : matériel d’aquarelle et d’écriture au départ.

