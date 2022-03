BALADE PLANTES SAUVAGES – NATURE ET SIMPLES La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon Catégories d’évènement: La Jaille-Yvon

Maine-et-Loire

BALADE PLANTES SAUVAGES – NATURE ET SIMPLES La Jaille-Yvon, 19 mars 2022, La Jaille-Yvon. BALADE PLANTES SAUVAGES – NATURE ET SIMPLES La Jaille-Yvon

2022-03-19 10:00:00 – 2022-03-19 12:30:00

La Jaille-Yvon Maine-et-Loire La Jaille-Yvon EUR 25 25 Au programme : balade et reconnaissance des plantes sauvages du printemps, apprentissage des vertus médicinales et usages culinaires, dégustation de pestos au retour.

Avec joie de vous accueillir pour cet atelier ! Places limitées, groupe de 8 personnes. Balade plantes sauvages organisée par Nature et simples le 19 mars 2022, à la Jaille-Yvon. naturesimples@orange.fr +33 6 10 13 89 53 Au programme : balade et reconnaissance des plantes sauvages du printemps, apprentissage des vertus médicinales et usages culinaires, dégustation de pestos au retour.

Avec joie de vous accueillir pour cet atelier ! Places limitées, groupe de 8 personnes. La Jaille-Yvon

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: La Jaille-Yvon, Maine-et-Loire Autres Lieu La Jaille-Yvon Adresse Ville La Jaille-Yvon lieuville La Jaille-Yvon Departement Maine-et-Loire

La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-jaille-yvon/

BALADE PLANTES SAUVAGES – NATURE ET SIMPLES La Jaille-Yvon 2022-03-19 was last modified: by BALADE PLANTES SAUVAGES – NATURE ET SIMPLES La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon 19 mars 2022 La Jaille-Yvon maine-et-loire

La Jaille-Yvon Maine-et-Loire