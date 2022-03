Balade plantes sauvages comestibles et médicinales Matour Matour Catégories d’évènement: Matour

Saône-et-Loire

Balade plantes sauvages comestibles et médicinales Matour, 14 mai 2022, Matour.

2022-05-14

Matour Saône-et-Loire Matour Au cours d’une petite balade dans un chemin herbeux, nous découvrirons et apprendrons à reconnaître des espèces végétales comestibles très communes dans notre région.

Nous évoquerons les meilleures façons de bénéficier de ces cadeaux de la nature.

