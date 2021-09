Argelès-Gazost Argelès-Gazost Argelès-Gazost, Hautes-Pyrénées balade plantes sauvages comestibles et médicinales. Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

balade plantes sauvages comestibles et médicinales. Argelès-Gazost, 6 septembre 2021, Argelès-Gazost. balade plantes sauvages comestibles et médicinales. 2021-09-06 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-06 12:00:00 12:00:00 Départ et arrivée au niveau du parking à côté du 32 rue du Barderou à Argeles-Gazost. ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées Argelès-Gazost 15 EUR Camille vous initiera à la reconnaissance et à l’utilisation des plantes sauvages comestibles et médicinales. De la racine à la fleur, les plantes dévoilent des odeurs, saveurs et vertus inattendues. Vous vivrez une expérience ludique et sensorielle au coeur de ce patrimoine végétal Pyrénéens si précieux. Inscription obligatoire par sms au 0601085962 en indiquant le lieu et le jour de la balade, le nombre de personnes et un nom. En cas d’mepêchement merci de prévenir 24h à l’avance. Pour en savoir plus sur Camille : www.camillefourtine.com +33 6 01 08 59 62 http://www.camillefourtine.com/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par

