2021-08-06 15:00:00 – 2021-08-06 16:30:00

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Promenade à la rencontre des plantes sauvages comestibles et médicinales.

Lors de ce parcours d’éveil à notre flore locale, Camille, naturopathe formée aux plantes sauvages, vous emmènera butiner d’une plante à l’autre.

Vous y apprendrez comment les reconnaître et leurs bienfaits. De la plante herbacée à l'arbre, venez rencontrer notre patrimoine végétal dans une ambiance joyeuse tout en vous baladant.

