Balade plantes comestibles 2021-07-22 10:00:00 – 2021-07-22 Rue Saint-Régis Office de Tourisme du Val d'Ay

Lalouvesc Ardêche

Lalouvesc Ardêche Dans le cadre des animations du sanctuaire pour la sensibilisation à la transition écologique, Françoise Kunstmann propose une sortie de la cueillette à l’assiette à la découverte des plantes et fleurs comestibles et leurs usages. contact@valday-ardeche.com +33 4 75 67 84 20 http://www.valday-ardeche.com/ dernière mise à jour : 2021-07-17 par

