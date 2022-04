Balade plantes comestibles et médicinales Station Touristique Valjoly Eppe-Sauvage Catégories d’évènement: Eppe-Sauvage

**Ce Samedi 30 avril, nous serons sur les berges du lac du Val-Joly pour une balade dédiée aux herbes médicinales et aromatiques !** La promenade se fera **entre 15 et 17 heures**. Au programme : observation, identification d’espèces nourricières incontournables. Et des recettes que nos guides se feront un plaisir de vous partager ! :) **PS/** Après cette balade qui mettra certainement en appétit, celles et ceux qui le souhaitent sont invité.e.s à nous rejoindre à Cerfontaine où se tiendra un atelier cuisine sauvage ! Les Gourmands de Nature pourront y préparer, puis déguster un savoureux repas à base de plantes du crû ! ;) Infos et réservations : Par sms au (+32) 477 314 893 (Plusieurs dates de balades et d’ateliers sont programmées jusqu’au 18/06, elles sont sur la page fb de l’asbl Bleuet Vert)

35 euros (balade + atelier + repas) – 12 euros (balade plantes) – 28 eur (Atelier + repas du soir)

