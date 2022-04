Balade plantes comestibles et médicinales Plourac’h Plourac'h Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Grâce au savoir vernaculaire et empirique de plusieurs bénévoles de notre association, vous pourrez découvrir, autour du rocher de Kergus , les noms et les propriétés des plantes sauvages du secteur. A la fin de la balade, vous pourrez déguster des mets à base de plantes. Prévoir bottes. Circuit de 3 km.

