Balade Plan Climat de l’éco-quartier Saint Vincent de Paul Eco-quartier Saint Vincent de Paul, 23 novembre 2022, Paris.

Le mercredi 23 novembre 2022

de 14h30 à 16h30

. gratuit

La mairie du 14e arrondissement vous invite à sa balade Plan Climat de l’éco-quartier Saint Vincent de Paul le 23 novembre à 14h30 !

En 2022, la Ville de Paris engage la révision du Plan Climat dans un triple objectif : plus vite, plus local, plus juste. Tout en maintenant le cap de la neutralité carbone, d’un territoire 100 % EnR et adapté aux changements climatiques en 2050.

Des balades urbaines climat sont proposées entre octobre et décembre 2022 afin de donner à voir les réalisations à l’échelle de l’arrondissement, mais aussi d’évoquer les projets et les expérimentations en cours sur le territoire. Ces déambulations permettront de s’exprimer aussi bien sur les îlots de fraîcheur, la rénovation thermique des bâtiments, l’aménagement de la ville et du quartier, la végétalisation de l’espace public et la biodiversité, la préservation de la ressource en eau, la mobilité, les énergies renouvelables, l’amélioration de la qualité de l’air, les déchets et l’économie circulaire, l’agriculture urbaine ou encore l’alimentation durable. Elles sont généralement composées d’une dizaine d’étapes, réparties sur un parcours de 2 km environ. Réactions, ressentis et propositions seront collectés pour contribuer à la rédaction du Plan Climat 2024-2030.

Cet évènement fait partie de Révision du Plan Climat : comprendre et agir ensemble !

Eco-quartier Saint Vincent de Paul 92 avenue Denfert Rochereau 75014 Paris

Contact : https://mairie14.paris.fr/pages/plan-climat-de-paris-22362 https://mairie14.paris.fr/pages/plan-climat-de-paris-22362

