Meurthe-et-Moselle Place d’Alliance, place des amours secrètes. Promenade Place d’Alliance bordée de tilleuls aux feuilles en forme de coeur, abritant les amoureux qui veulent échapper aux « regards obliques des passants honnêtes » et rappelant aussi un amour célèbre qui a changé le destin de la Lorraine. Réservation obligatoire en précisant l’heure à l’adresse mail suivante : christophe.rodermann@gmail.com christophe.rodermann@gmail.com Nancy

