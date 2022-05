« Balade/Pic-nic A l’école de la forêt » Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: 22860

Paimpol

« Balade/Pic-nic A l'école de la forêt » Les Chevaux du Coat 14 route de Coat Bruc Paimpol

2022-07-20 10:00:00 – 2022-07-20 16:30:00

Et si on allait pique-niquer dans la nature ? Une excursion à l'école de la forêt pour prendre le temps de se promener, d'observer les plantes les animaux, de construire des sifflets, des moulins, des cabanes, se raconter des histoires… En compagnie de Louna ,l'ânesse des Chevaux du Coat !!

