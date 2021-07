Chariez Chariez Chariez, Haute-Saône Balade photos Chariez Chariez Catégories d’évènement: Chariez

Haute-Saône

Balade photos Chariez, 11 août 2021-11 août 2021, Chariez. Balade photos 2021-08-11 – 2021-08-11

Chariez Haute-Saône Chariez Equipé de votre appareil photo ou de votre smartphone, baladez-vous dans les rues de Chariez – cité comtoise de caractère – avec un photographe professionnel pour apprendre à développer votre regard photographique. Intervenant : Benoît Grandangle

Tarif : 10€/adulte, 8€ pour les moins de 16 ans (paiement sur place)

Inscription auprès de la Maison du Tourisme Equipé de votre appareil photo ou de votre smartphone, baladez-vous dans les rues de Chariez – cité comtoise de caractère – avec un photographe professionnel pour apprendre à développer votre regard photographique. Intervenant : Benoît Grandangle

Tarif : 10€/adulte, 8€ pour les moins de 16 ans (paiement sur place)

Inscription auprès de la Maison du Tourisme dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Chariez, Haute-Saône Étiquettes évènement : Autres Lieu Chariez Adresse Ville Chariez lieuville 47.62033#6.08552