Balade photographique « Wasselonne en mouvement » Wasselonne Wasselonne Catégories d’évènement: 67310

Wasselonne

Balade photographique « Wasselonne en mouvement » Wasselonne, 24 juin 2022, Wasselonne. Balade photographique « Wasselonne en mouvement » Wasselonne

2022-06-24 – 2022-09-18

Wasselonne 67310 Expo photo en plein air à Wasselonne en grand format (sur bâches) à travers Wasselonne, Redécouvrez en image des associations Wasselonnaises devant des bâtiments remarquables ! Travail collectif réalisé par le Club photo de la Mossig. Avec le soutien de la ville de Wasselonne et des entreprises locales.

La plaquette du parcours « Wasselonne en mouvement » est disponible à l’Office de Tourisme et à la Mairie de Wasselonne (aux heures d’ouverture). +33 6 88 30 34 45 Expo photo en plein air à Wasselonne en grand format (sur bâches) à travers Wasselonne, Redécouvrez en image des associations Wasselonnaises devant des bâtiments remarquables ! Travail collectif réalisé par le Club photo de la Mossig. Avec le soutien de la ville de Wasselonne et des entreprises locales.

La plaquette du parcours « Wasselonne en mouvement » est disponible à l’Office de Tourisme et à la Mairie de Wasselonne (aux heures d’ouverture). Wasselonne

dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Catégories d’évènement: 67310, Wasselonne Autres Lieu Wasselonne Adresse Ville Wasselonne lieuville Wasselonne Departement 67310

Wasselonne Wasselonne 67310 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wasselonne/

Balade photographique « Wasselonne en mouvement » Wasselonne 2022-06-24 was last modified: by Balade photographique « Wasselonne en mouvement » Wasselonne Wasselonne 24 juin 2022 67310 Wasselonne

Wasselonne 67310