BALADE PHOTOGRAPHIQUE « SPÉCIAL PHOTO MINIMALISTE » Montreuil-Bellay, lundi 26 février 2024.

Balade photographique d’environ 3 kilomètres sur le thème de la photo minimaliste. Le but est de faire ressortir l’essentiel et « dire plus en montrant moins ».

A la limite de l’Anjou et du Poitou, Montreuil-Bellay est classé à la fois « Plus Beaux Détours de France », « Petite Cité de Caractère » et « Station Verte ».

Tout au long d’un parcours d’environ 3 kilomètres, Sylvie vous propose de profiter du cadre majestueux de cette cité médiévale en bordure du Thouet pour explorer le domaine de la photo minimaliste.

Ensemble, soyons attentifs à tous les sujets et détails qui pourront se prêter à ce type de composition pour faire ressortir l’essentiel et dire beaucoup en montrant peu . 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 09:00:00

fin : 2024-02-26 12:00:00

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@emballadesphoto.fr

