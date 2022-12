BALADE PHOTOGRAPHIQUE « SPECIAL LENSBALL » DANS LE LE PARC DU CHÂTEAU DE BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges 10 10 EUR Véritable poumon vert au coeur de la commune, le parc du château de Beaupreau fait vite oublier la ville alentour… D’allée en allée, un parcours d’environ 3 kilomètres nous entraîne tour à tour dans la forêt, sur les bords de l’Evre ou près du château. En ce mois de janvier, je vous invite à venir explorer le parc sous un jour nouveau, avec une lensball, une boule de verre en cristal qui permet de créer des effets pour le moins… renversants ! Venez avec moi partager nos différents regards photographiques et découvrir le parc à travers la lensball ! (Balade possible pour les enfants à partir de 8 ans) Organisé par Sylvie de EMBALLADES PHOTO

Réservation impérative sur le site internet ou par tel ou SMS au 06.06.45.42.85 Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative… BEAUPREAU 6 Rue de la Juiverie Beaupréau-en-Mauges

