BALADE PHOTOGRAPHIQUE SAINT SULPICE SUR LOIRE Champtocé-sur-Loire Champtocé-sur-Loire Catégories d’Évènement: Champtocé-sur-Loire

Maine-et-Loire

BALADE PHOTOGRAPHIQUE SAINT SULPICE SUR LOIRE, 13 février 2023, Champtocé-sur-Loire Champtocé-sur-Loire. BALADE PHOTOGRAPHIQUE SAINT SULPICE SUR LOIRE Parking de l’église Champtocé-sur-Loire Maine-et-Loire

2023-02-13 09:00:00 – 2023-02-13 Champtocé-sur-Loire

Maine-et-Loire Champtocé-sur-Loire 5 EUR Champtocé-sur-Loire est connu pour sa boire (classée zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique), mais aussi pour son château qui a vu naître Gilles de Rais, célèbre personnage associé à Barbe Bleue… Tout au long d’un parcours d’environ 2,5 kilomètres, allons partager nos différents regards photographiques dans cette commune aux couleurs de l’hiver. (Balade possible pour les enfants à partir de 8 ans) Organisé par Sylvie de EMBALLADES PHOTO Réservation obligatoire :

– sur le site internet : https://emballadesphoto.fr/events/sur-les-pas-de-barbe-bleue-a-champtoce-sur-loire-49-25-km-2/

– ou par téléphone ou SMS au 06.06.45.42.85. Balade photographique « Sur les pas de Barbe Bleue » à Champtocé – Organisé par EMBALLADES PHOTO +33 6 06 45 42 85 Champtocé-sur-Loire

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Champtocé-sur-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Champtocé-sur-Loire Adresse Parking de l'église Champtocé-sur-Loire Maine-et-Loire Ville Champtocé-sur-Loire Champtocé-sur-Loire lieuville Champtocé-sur-Loire Departement Maine-et-Loire

BALADE PHOTOGRAPHIQUE SAINT SULPICE SUR LOIRE 2023-02-13 was last modified: by BALADE PHOTOGRAPHIQUE SAINT SULPICE SUR LOIRE Champtocé-sur-Loire 13 février 2023 Champtocé-sur-Loire Champtocé-sur-Loire, Maine-et-Loire maine-et-loire Parking de l'église Champtocé-sur-Loire Maine-et-Loire

Champtocé-sur-Loire Champtocé-sur-Loire Maine-et-Loire