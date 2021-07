Balade photographique Saint-Brieuc, 17 août 2021-17 août 2021, Saint-Brieuc.

Balade photographique 2021-08-17 17:00:00 – 2021-08-17 20:00:00

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Une promenade photographique à travers la vallée de Gouédic, véritable poumon vert en plein Saint-Brieuc.

3h à profiter de la nature et des chemins avec Vincent, photographe professionnel , prendre le temps d’observer ce qui nous entoure, chercher le beau là où on le voit pas au premier abord.

La balade est ouverte à tous, débutants comme confirmés.

Vincent ne propose pas un cours de photo, tout au plus quelques notions de bases (cadrage essentiellement) et vous demande un appareil photo par personne, un smartphone peut suffire !

Le point de départ sera défini lors de la réservation.

contact@vincentpaous.fr +33 6 67 46 65 60 https://vincentpaous.fr/

