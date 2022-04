Balade photographique nature Chaux, 16 juillet 2022, Chaux.

Balade photographique nature Chaux

2022-07-16 – 2022-07-16

Chaux Côte-d’Or Chaux

Profitez de cette sortie à l’étang Colin en compagnie d’un photographe spécialiste pour découvrir une zone humide d’une très grande qualité écologique et vous initier à la prise de clichés nature.

Prévoir baskets et appareil photo.

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Chaux

dernière mise à jour : 2022-04-07 par