BALADE PHOTOGRAPHIQUE « LES SIX CHàNES »

Maine-et-Loire 10 10 EUR Et si on allait se balader en forêt ? Profitons des couleurs de l’automne pour aller partager nos différents regards photographiques tout au long d’une balade de 4,5 kilomêtres dans la forêt de la Foucaudiêre et ses alentours, à St Laurent-des-Autels‚ Balade possible pour les enfants à partir de 8 ans‚ Balade organisée par Sylvie de EMBALLADES PHOTO Réservation impérative :

– sur le site internet de Emballades Photo : https://emballadesphoto.fr/events/balade-des-6-chenes-45-km-6/

