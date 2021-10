BALADE PHOTOGRAPHIQUE : LE PARC DU CHÂTEAU DE BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges, 29 novembre 2021, Beaupréau-en-Mauges.

BALADE PHOTOGRAPHIQUE : LE PARC DU CHÂTEAU DE BEAUPREAU BEAUPREAU 6 Rue de la Juiverie Beaupréau-en-Mauges

2021-11-29 09:00:00 – 2021-11-29 12:00:00 BEAUPREAU 6 Rue de la Juiverie

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges

Véritable poumon vert au cœur de la commune, le parc du château de Beaupreau fait vite oublier la ville alentour… D’allée en allée, un parcours d’environ 4 kilomètres nous entraîne tour à tour dans la forêt, sur les bords de l’Evre ou bien près du château… Les couleurs de l’automne s’installent, des tapis de cyclamen apparaissent ici et là dans le parc, et avec un peu de chance, nous croiserons peut-être même des écureuils et des chevreuils… C’est le moment idéal pour sortir les appareils photos et aller partager nos différents regards photographiques !

Distance : 4 km

Horaire : 14 h

Durée : Prévoir l’après-midi

Rendez-vous : à 14h près de l’entrée du parc, face à la place du Grain d’Or

Tarif : 10 €/adulte (à partir de 14 ans) – 5 €/enfant (à partir de 8 ans)

Nombre de places : 6

Règlement : sur place, par chèque ou en espèces

Public : A partir de 8 ans

Réservation obligatoire

Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative…

Véritable poumon vert au cœur de la commune, le parc du château de Beaupreau fait vite oublier la ville alentour… D’allée en allée, un parcours d’environ 4 kilomètres nous entraîne tour à tour dans la forêt, sur les bords de l’Evre ou bien près du château… Les couleurs de l’automne s’installent, des tapis de cyclamen apparaissent ici et là dans le parc, et avec un peu de chance, nous croiserons peut-être même des écureuils et des chevreuils… C’est le moment idéal pour sortir les appareils photos et aller partager nos différents regards photographiques !

Distance : 4 km

Horaire : 14 h

Durée : Prévoir l’après-midi

Rendez-vous : à 14h près de l’entrée du parc, face à la place du Grain d’Or

Tarif : 10 €/adulte (à partir de 14 ans) – 5 €/enfant (à partir de 8 ans)

Nombre de places : 6

Règlement : sur place, par chèque ou en espèces

Public : A partir de 8 ans

Réservation obligatoire

BEAUPREAU 6 Rue de la Juiverie Beaupréau-en-Mauges

dernière mise à jour : 2021-10-21 par