BALADE PHOTOGRAPHIQUE "LE PARC DE BEAUPREAU"

Rue de Durfort Civrac BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges

2022-04-14 09:00:00 – 2022-04-14 12:00:00

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire Beaupréau-en-Mauges

10 EUR Véritable poumon vert au coeur de la commune, le parc du château de Beaupreau fait vite oublier la ville alentour… D’allée en allée, un parcours d’environ 3 kilomètres nous entraîne tour à tour dans la forêt, sur les bords de l’Evre et près du château… Avec la floraison des jacinthes sauvages au printemps, le parc se transforme en véritable paradis bleu. Avec un peu de chance, nous croiserons même peut-être des écureuils et/ou des chevreuils… Un cadre enchanteur pour sortir les appareils photos et aller partager nos différents regards photographiques !

Balade ouverte aux enfants à partir de 8 ans…

Distance : 3 km environ

Horaire : 9 h

Durée : Prévoir la matinée

Rendez-vous : à 9h près de l’entrée du parc (côté château)

Tarif : 10 €/adulte (à partir de 14 ans) – 5 €/enfant (à partir de 8 ans)

Nombre de places : 6

Règlement : sur place, par chèque ou en espèces

Public : A partir de 8 ans

Réservation obligatoire

Infos diverses :

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Sentiers escarpés (prévoir un bâton de marche si besoin).

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non autorisés.

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée.

Balde organisée par Emballades Photo

contact@randonneespourpetitsetgrands.com +33 6 06 45 42 85 https://www.emballades-photo.randonneespourpetitsetgrands.com/events/le-parc-de-beaupreau-3-km-2/

Rue de Durfort Civrac BEAUPREAU Beaupréau-en-Mauges

