BALADE PHOTOGRAPHIQUE "LA MINE D'ABBARETZ" Abbaretz, 29 avril 2022

BALADE PHOTOGRAPHIQUE “LA MINE D’ABBARETZ” Route de Nozay Parking de la base de loisirs de la Mine Abbaretz

2022-04-29 – 2022-04-29 Route de Nozay Parking de la base de loisirs de la Mine

Abbaretz Loire-Atlantique Abbaretz

La Loire-Atlantique abrite un endroit presque lunaire : la mine d’Abbaretz, une ancienne mine d’étain. Un joli coin où sortir les appareils photos tout au long d’un circuit d’environ 4 kilomètres autour de ce site étonnant et atypique, avec en bonus un panorama à 360° à découvrir en haut du terril… En cette période printanière, allons découvrir ces paysages uniques et partager nos différents regards photographiques !

Tout public à partir de 8 ans

Durée : Prévoir l’après-midi

Tarifs : 10 €/adulte (à partir de 14 ans) – 5 €/enfant (à partir de 8 ans)

Règlement : sur place, par chèque ou en espèces

Réservation obligatoire sur le site internet d’Emballades Photo ou par téléphone au 06 06 45 42 85

Infos diverses :

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Nombreuses marches.

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non acceptés

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

Une rando-photos proposée par Sylvie de Emballades Photo – 4 km

+33 6 06 45 42 85 https://www.emballades-photo.randonneespourpetitsetgrands.com/events/la-mine-dabbaretz-4-km-3/

Route de Nozay Parking de la base de loisirs de la Mine Abbaretz

