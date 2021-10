BALADE PHOTOGRAPHIQUE : LA COUR Sèvremoine, 23 novembre 2021, Sèvremoine.

BALADE PHOTOGRAPHIQUE : LA COUR TILLIERES Parking du Moulin Guillou Sèvremoine

2021-11-23 14:00:00 – 2021-11-23 17:00:00 TILLIERES Parking du Moulin Guillou

Sèvremoine Maine-et-Loire Sèvremoine

EUR 10 Quand les couleurs de l’automne enveloppent les paysages, c’est pour la plus grande joie des photographes ! Et notamment quand elles s’installent dans les vignobles… Ça tombe bien parce qu’à Tillières, un circuit facile de 5 kilomètres nous entraîne entre vignes et campagne, au départ du moulin Guillou. N’oubliez pas votre appareil photo !

Organisé par Emballades Photo. Inscription obligatoire sur le site web ou sur la page Facebook !

INFOS COVID 19 : Pour des balades en toute sécurité, les mesures barrières et la distanciation physique seront appliquées. Prévoir un masque.

Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative …

TILLIERES Parking du Moulin Guillou Sèvremoine

