Orée d'Anjou Orée d'Anjou Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou BALADE PHOTOGRAPHIQUE : LA COULÉE DE LA DIVATTE Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée-d'Anjou

BALADE PHOTOGRAPHIQUE : LA COULÉE DE LA DIVATTE Orée d’Anjou, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Orée d'Anjou. BALADE PHOTOGRAPHIQUE : LA COULÉE DE LA DIVATTE 2021-07-08 – 2021-07-08 Parking de l’Etang de Rochefort Chemin de l’Îlette

Orée d’Anjou Maine-et-Loire EUR 15 15 A Saint-Sauveur-de-Landemont, une jolie boucle de 8,5 kilomètres nous entraîne le long de la Divatte et de ses affluents. Alors que l’été s’installe, c’est le moment idéal pour partir en balade photo à la découverte de cette très belle vallée de la Divatte ! A voir en chemin : l’étang de Rochefort, un pont gallo-romain … Organisé par EMBALLADES PHOTO. Inscription obligatoire sur le site web ou sur la page Facebook ! DESCRIPTION SANITAIRE COVID 19 : Pour des balades en toute sécurité, les mesures barrières et la distanciation physique seront appliquées. Prévoir un masque. Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative… contact@randonneespourpetitsetgrands.com +33 6 06 45 42 85 https://www.emballades-photo.randonneespourpetitsetgrands.com/ A Saint-Sauveur-de-Landemont, une jolie boucle de 8,5 kilomètres nous entraîne le long de la Divatte et de ses affluents. Alors que l’été s’installe, c’est le moment idéal pour partir en balade photo à la découverte de cette très belle vallée de la Divatte ! A voir en chemin : l’étang de Rochefort, un pont gallo-romain … Organisé par EMBALLADES PHOTO. Inscription obligatoire sur le site web ou sur la page Facebook ! DESCRIPTION SANITAIRE COVID 19 : Pour des balades en toute sécurité, les mesures barrières et la distanciation physique seront appliquées. Prévoir un masque. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Orée-d'Anjou Étiquettes évènement : Autres Lieu Orée d'Anjou Adresse Parking de l'Etang de Rochefort Chemin de l'Îlette Ville Orée d'Anjou lieuville 47.28398#-1.25342