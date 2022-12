BALADE PHOTOGRAPHIQUE «FLÂNERIE À POUZAUGES» Pouzauges, 19 décembre 2022, Pouzauges.

Rue du Vieux Château Pouzauges Vendée

2022-12-19 – 2022-12-19

Pouzauges

Vendée

Avec son vieux château dominant la ville et le bocage alentour, ses maisons échelonnées à flanc de collines, ses ruelles et venelles pittoresques, la petite Cité de Caractère de Pouzauges ne manque pas de charme ! Tout au long d’un parcours d’environ 3 kilomètres, allons partager nos regards photographiques dans cette cité aux couleurs de décembre.

Balade possible pour les enfants à partir de 8 ans.

Distance : 3 km

Infos diverses :

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non autorisés.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée.

