Saint-Pair-sur-Mer 50380 L’Office Culturel de Saint-Pair-Sur-Mer propose un tout nouveau projet, une «Balade Photographique et Poétique». Cette exposition est présentée du 26 juin au 31 octobre 2021. Certaines photos resteront jusqu’en juin 2022.

Cette balade de 5km propose plus de 170 photos de 44 photographes exposés sur différents supports, dans différents espaces, accompagnés de textes poétiques. L’Office Culturel de Saint-Pair-Sur-Mer propose un tout nouveau projet, une «Balade Photographique et Poétique». Cette exposition est présentée du 26 juin au 31 octobre 2021. Certaines photos resteront jusqu’en juin 2022.

