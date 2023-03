Balade photographique Devant le club de voile SNA Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: 33510

Andernos-les-Bains

Balade photographique
Avenue Louis Lamothe Devant le club de voile SNA
Andernos-les-Bains 33510

2023-03-10

2023-03-10 – 2023-03-10

33510 EUR 20 Partez avec Sébastien d’Efficience 360 à la découvert d’un lieu, d’un thème ou d’une inspiration à Andernos. Que vous possédiez un appareil photo ou un smartphone, vous apprendrez des notions simples pour prendre des photos de qualités.

Matériel photo NON FOURNI +33 5 56 82 02 95 Sébastien CASTEL-LEPROUST Libre de droit

