Balade photographique dans les vignes de Lugny Lugny, 2 août 2021-2 août 2021, Lugny.

Balade photographique dans les vignes de Lugny 2021-08-02 18:00:00 – 2021-08-02 19:30:00 Rue des Charmes Parking de la cave de Lugny

Lugny Saône-et-Loire Lugny

EUR 5 5 Sur le sentier des charmes de la cave de Lugny, venez partager les astuces de Z. Pasic,, photographe professionnel pour ne plus rater vos photos de vignes ! Apportez vos appareils photos et direction les vignes pour tenter de réaliser les plus belles photos, sous le regard avisé de votre professeur d’un jour !

Pays d’art et d’histoire entre Cluny et Tournus