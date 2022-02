BALADE PHOTOGRAPHIQUE DANS LES BOIRES DE DRAIN Orée d’Anjou, 28 mars 2022, Orée d'Anjou.

BALADE PHOTOGRAPHIQUE DANS LES BOIRES DE DRAIN
Parking du Camping municipal Beauregret Beauregret – DRAIN
Orée d'Anjou

2022-03-28

Orée d’Anjou Maine-et-Loire

10 10 EUR Les boires, ce sont des bras morts de la Loire qui se remettent en eau avec les crues… Ces conditions particulières favorisent le développement d’un milieu naturel riche et varié, abritant une faune et une flore particulière, et notamment les fritillaires pintade au printemps… Je vous propose de découvrir les boires de Drain et de partir à la recherche de ces fameuses fritillaires pintade… Une bonne occasion pour sortir les appareils photo du placard et aller ensemble partager nos regards photographiques !

Tout particulièrement adaptée aux personnes désireuses de faire de la photo sur une courte distance, cette sortie est également ouverte aux enfants à partir de 8 ans (munis d’un appareil photo).

Prévoir des chaussures de marche et un sac-à-dos avec bouteille d’eau et vêtement de pluie…

Tous types d’appareils photo acceptés y compris les téléphones portables.

Selon les conditions météo, annulation de la sortie possible.

Inscription obligatoire sur le site web, sur la page Facebook ou par téléphone.

Nombre de places limité à 6 personnes

La nature à porter d’objectif ! Une balade photo pour observer et et capter toutes les beautés de la faune et flore des boires de Drain.

Parking du Camping municipal Beauregret Beauregret – DRAIN Orée d’Anjou

