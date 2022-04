BALADE PHOTOGRAPHIQUE : CHÂTEAUPANNE Mauges-sur-Loire, 9 mai 2022, Mauges-sur-Loire.

BALADE PHOTOGRAPHIQUE : CHÂTEAUPANNE MONTJEAN-SUR-LOIRE Lieu-dit Châteaupanne Mauges-sur-Loire

2022-05-09 – 2022-05-09 MONTJEAN-SUR-LOIRE Lieu-dit Châteaupanne

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

10 EUR Avec une carrière toujours en exploitation, le site chaufournier de Chateaupanne est classé en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Une petite boucle de 3,5 kilomètres mène à la découverte de ce site mêlant calcaire et végétal, où s’épanouissent les orchidées sur la butte calcaire. Il y a même les vestiges d’un four à chaux à découvrir sur le parcours ! Le printemps est le moment idéal pour partir à la découverte de ce lieu surprenant et atypique, où partager nos regards photographiques…

Infos diverses :

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Sentiers escarpés. Prévoir un bâton de marche si besoin.

– Chiens non autorisés.

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

Public : A partir de 8 ans

Balade organisée par EMBALLADES PHOTO, réservation obligatoire sur le site web ou par téléphone ou SMS au 06.06.45.42.85

Rendez-vous : à 14h place du hameau de Chateaupanne

Payant

Pour marcher autrement, observer la nature à travers l’objectif et développer sa vision créative…

+33 6 06 45 42 85 https://www.emballades-photo.randonneespourpetitsetgrands.com/

MONTJEAN-SUR-LOIRE Lieu-dit Châteaupanne Mauges-sur-Loire

