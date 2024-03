BALADE PHOTOGRAPHIQUE « C’EST LE PRINTEMPS » DANS LE PARC DE BEAUPREAU » Rue de Durfort Civrac Beaupréau-en-Mauges, mardi 23 avril 2024.

BALADE PHOTOGRAPHIQUE « C’EST LE PRINTEMPS » DANS LE PARC DE BEAUPREAU » Rue de Durfort Civrac Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Balade organisée par Emballades Photo

Avec Sylvie de Emballades Photo

Véritable poumon vert au coeur de la commune, le parc du château de Beaupreau fait vite oublier la ville alentour… D’allée en allée, un parcours d’environ 3 kilomètres nous entraîne tour à tour dans la forêt, sur les bords de l’Evre et près du château… Avec la floraison des jacinthes sauvages au printemps, le parc se transforme en véritable paradis bleu. Avec un peu de chance, nous croiserons même peut-être des écureuils et/ou des chevreuils… Un cadre enchanteur pour sortir les appareils photos et aller partager nos différents regards photographiques !

Balade ouverte aux enfants à partir de 8 ans…

Réservation obligatoire

– Sur le site internet de Emballades Photo https://emballadesphoto.fr/events/le-parc-de-beaupreau-3-km-2/

– Par téléphone ou SMS au 06.06.45.42.85. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-23 09:00:00

fin : 2024-04-23 12:00:00

Rue de Durfort Civrac BEAUPREAU

Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@randonneespourpetitsetgrands.com

L’événement BALADE PHOTOGRAPHIQUE « C’EST LE PRINTEMPS » DANS LE PARC DE BEAUPREAU » Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2024-03-19 par eSPRIT Pays de la Loire