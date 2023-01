Balade photographique biodiversité et paysages avec Caméra Natura Souvigné Souvigné Souvigné Catégories d’Évènement: 79800

Balade photographique biodiversité et paysages avec Caméra Natura Souvigné, 25 février 2023, Souvigné Souvigné. Balade photographique biodiversité et paysages avec Caméra Natura Forêt de l’Hermitain Souvigné 79800

2023-02-25 08:30:00 – 2023-02-25 16:00:00 Souvigné

79800 Souvigné EUR Dans le cadre de son projet Inven’Terre, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, en partenariat avec l’association Camera Natura, vous propose une balade photo le samedi 25 février 2023 à Souvigné. Camera Natura est un collectif culturel autour de la photographie nature qui participe activement au projet Inven’Terre de la Communauté de Communes. Tout au long de l’année, ses animateurs vous proposent plusieurs rendez-vous. La sortie “photographier les arbres remarquables en forêt de l’Hermitain” est prévue le samedi 25 février 2023 de 8h30 à 16h.

Le rendez-vous est fixé à Souvigné. Le lieu exact sera communiqué au moment de l’inscription.

La sortie est gratuite et ouverte à toutes et à tous.

Christophe Ingrand – Association Camera Natura

