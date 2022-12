BALADE PHOTOGRAPHIQUE AU COEUR DE CLISSON Clisson, 26 janvier 2023, Clisson .

2023-01-26 09:00:00 – 2023-01-26

10 EUR A Clisson, on est au coeur du vignoble de Nantes, et pourtant on se croirait un peu en Italie ! En toutes saisons, qu’il fait bon flâner le long de la Sèvre Nantaise, sur les ponts de pierre, dans les petites ruelles, autour du château médiéval et dans le parc de la Garenne-Lemot… Tout au long d’un parcours d’environ 2 kilomètres, je vous invite à venir découvrir les nombreux atouts charme de cette cité et à partager notre vision photographique de Clisson aux couleurs de janvier…

(Balade possible pour les enfants à partir de 8 ans).

Infos diverses :

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non acceptés.

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Selon les conditions météo, la sortie pourra être annulée.

Balade photographique «Au coeur de Clisson», organisée à Clisson par Sylvie de EMBALLADES PHOTO – 2 km –

+33 6 06 45 42 85 https://www.emballades-photo.randonneespourpetitsetgrands.com/

