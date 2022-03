BALADE PHOTOGRAPHIQUE : “ABBAYE DE BELLEFONTAINE ET CHEMIN DES CANONS” Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Maine-et-Loire

BALADE PHOTOGRAPHIQUE : "ABBAYE DE BELLEFONTAINE ET CHEMIN DES CANONS" Beaupréau-en-Mauges, 7 avril 2022, Beaupréau-en-Mauges. Place de l'église ANDREZE

2022-04-07 10:00:00 – 2022-04-07 17:00:00

Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire EUR 15 0 Dans un petit chemin creux de la campagne d’Andrezé, les canons des guerres de Vendée ont laissé leurs traces. Le printemps est là, c’est le moment idéal pour sortir les appareils photo et aller fouler les sentiers de ces lieux chargés d’histoire… Ensemble, allons croiser nos regards photographiques tout au long d’un joli circuit de 11 km ! Balade à la journée avec pique-nique (à prévoir). Distance : Boucle de 11 km

Durée : Journée complète (Prévoir votre pique-nique)

Rendez-vous : à 10h près de l’église d’Andrezé

Tarif : 15 €/personne

Nombre de places : 6

Règlement : sur place, par chèque ou en espèces

Public : A partir de 14 ans

Réservation obligatoire Infos diverses :

– Possibilité de programmer la balade un autre jour sur demande si la balade est complète au moment de votre réservation, s’il ne reste pas suffisamment de places, ou si vous êtes un groupe de plus de 6 personnes.

– Prévoir des chaussures de marche de type basket, une bouteille d’eau et un vêtement de pluie…

– Tous types d’appareils photo acceptés, y compris les téléphones portables.

– Chiens non acceptés.

