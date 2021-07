Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne, Calvados Balade photographique : « À la manière de Denis Rouvre : la photo low key » Blainville-sur-Orne Blainville-sur-Orne Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne

Calvados

Balade photographique : « À la manière de Denis Rouvre : la photo low key » Blainville-sur-Orne, 17 août 2021-17 août 2021, Blainville-sur-Orne. Balade photographique : « À la manière de Denis Rouvre : la photo low key » 2021-08-17 10:00:00 – 2021-08-17 12:00:00 Médiathèque Les Motordus 5 bis, rue du Général Leclerc

Informations pratiques :Venir avec son propre matériel (appareil photo,tablette, portable)Prévoir de bonnes chaussures, protection pluie ou soleilÀ partir de 12ansInscription obligatoire au 02.31.06.02.06 Venez participer à une balade photographique et vous essayer à la technique de la photo de composition urbaine « à la manière de Claude Gassian ». Informations pratiques : Venir avec son… Venez participer à une balade photographique et vous essayer à la technique de la photo de composition urbaine « à la manière de Claude Gassian ».

Détails Catégories d’évènement: Blainville-sur-Orne, Calvados Étiquettes évènement : Autres Lieu Blainville-sur-Orne Adresse Médiathèque Les Motordus 5 bis, rue du Général Leclerc Ville Blainville-sur-Orne lieuville 49.2271#-0.30321