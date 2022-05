BALADE PHOTOFLORE & APERO AUX ORPELLIERES

BALADE PHOTOFLORE & APERO AUX ORPELLIERES, 7 juin 2022, . BALADE PHOTOFLORE & APERO AUX ORPELLIERES

2022-06-07 – 2022-06-07 Découvrez le site unique des Orpellières à travers l’objectif de votre appareil photo.

Vous serez guidés à travers les pré-salés, le cordon dunaire et la lagune : Julie vous contera la flore de ce lieu préservé, Karine vous guidera dans l’optimisation de vos prises de vue. A la fin de la balade, nous profiterons du verre de l’amitié en haut du belvédère de la Maison des Orpellières. Découvrez le site unique des Orpellières à travers l’objectif de votre appareil photo.

