Sauxillanges Sauxillanges Puy-de-Dôme, Sauxillanges Balade photo Sauxillanges Sauxillanges Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Sauxillanges

Balade photo Sauxillanges, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Sauxillanges. Balade photo 2021-07-05 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-23 19:00:00 19:00:00 La Mécanique des Arts 2 place st Martin

Sauxillanges Puy-de-Dôme EUR 15 15 Venez découvrir et prendre Sauxillanges en photo ! Avec votre reflex, compact, hybride ou votre portable ! Balade accompagnée d’une photographe professionnelle. lsdp.sauxillanges@yahoo.com +33 6 50 16 64 76 https://www.tikaphotographie.com/ dernière mise à jour : 2021-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Sauxillanges Étiquettes évènement : Autres Lieu Sauxillanges Adresse La Mécanique des Arts 2 place st Martin Ville Sauxillanges lieuville 45.5503#3.37108