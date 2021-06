Balade photo-discussions – St André Saint-André-de-Cubzac, 30 juin 2021-30 juin 2021, Saint-André-de-Cubzac.

Balade photo-discussions – St André 2021-06-30 17:00:00 – 2021-06-30 20:00:00

Saint-André-de-Cubzac Gironde

Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma Intercommunal d’Aménagement et de Développement Durable (SIADD), la Communauté de Communes du Grand Cubzaguais engage une réflexion sur le territoire et son évolution, en associant tous les habitants concernés et intéressés.

Vous souhaitez contribuer à la démarche en partageant votre vision, vos envies et vos idées ? Participez à cette balade photo-discussions organisée par la CC du Grand Cubzaguais et animée par l’agence d’urbanisme Ville Ouverte.

Notre objectif : partager votre regard sur un territoire que vous vivez au quotidien.

Durée de la balade : 3h (de 17h à 20h)

Distance totale : 4,5 km.

Rendez-vous à 17h à la gare de Saint-André-de-Cubzac pour le départ de la balade.

A la fin de la balade, nous vous proposons de pique-niquer ensemble au moulin de Montalon afin de poursuivre les échanges. Pensez donc à apporter votre pique-nique !

dernière mise à jour : 2021-06-24 par