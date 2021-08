Tréguier Tréguier Côtes-d'Armor, Tréguier Balade photo à Tréguier Tréguier Tréguier Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréguier

Balade photo à Tréguier Tréguier, 12 août 2021, Tréguier. Balade photo à Tréguier 2021-08-12 10:00:00 – 2021-08-12 12:30:00 sur le port Parc de la Baronnais

Tréguier Côtes d’Armor Tréguier Munis d’un appareil photo ou d’un smartphone, découvrez la ville de Tréguier, cette petite cité de caractère de fond d’estuaire au riche passé historique et patrimonial.

A travers le jeu, je vous invite à lever le nez, observer, déduire, démasquer des personnages, des lieux connus ou moins connus qui font la renommée de Tréguier. Pour une autre vision de la ville, en dehors des clichés habituels.

Un carnet de bord contient des indices, soyez efficaces, et calculez bien votre itinéraire…

Bonne chance.

