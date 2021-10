Balade Phonique: Frise Lumière + Loïs Lazur Coco Velten, 5 novembre 2021, Marseille.

Balade Phonique: Frise Lumière + Loïs Lazur

Coco Velten, le vendredi 5 novembre à 19:30

Le 5 novembre à Coco Velten, venez danser sur le son envoûtant de l’artiste Frise Lumière, puis vous déchainer sur le Dj Set de Loïs Lazur ! Frise Lumière: Sous une lumière rasante, Frise Lumière, se dissimule le projet intimiste de Ludovic Gerst, musicien et compositeur. Épurant l’instrumentation uniquement à sa basse, il en extrait harmonies mélodiques, rythmiques et percussives. Tout part d’une matière brute, d’un mot, d’une sonorité, d’une note… comme un chant aphone essayant de prendre vie, de s’expulser hors de ce corps, hors de cette bouche, hors de cette page, de cette basse, frappée, tapée, détournée, épurée à elle-même. Cet instrument pouvant être mélodique et à la fois rythmique devient juste un élément percussif et laisse transparaitre d’autres chants et respirations. Loïs Lazur: Producteur autodidacte, Loïs Lazur s’immerge dans de vastes paysages sonores. Sa musique principalement rythmiques se déploie à travers des styles à l’interstices d’influences multiples. Son premier projet Live “Missing Twin” oscille entre poésie métaphysique et architectures rythmiques bigarré aux sonorités Indus et Dub. Composé à partir de machines électroniques et de live looping chaque représentation en concert se vit comme une invitation à se retrouver suant et dansant sur des rythmes obsessionnels. ——————————————— Informations pratiques: → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable ——————————————— Par respect des règles sanitaires actuelles : → Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) → Les gestes barrières sont indispensables ! → La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) → Suite aux annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Nous devons donc nous plier à ces contraintes, bien qu’elles vont à l’encontre de nos valeurs.

Entrée libre

♫♫♫

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T19:30:00 2021-11-05T23:30:00