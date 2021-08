Hoste Hoste Hoste, Moselle BALADE PHILOSOPHIQUE / BALZAC ET LE TRAVAIL DES ÉMOTIONS Hoste Hoste Catégories d’évènement: Hoste

Moselle

BALADE PHILOSOPHIQUE / BALZAC ET LE TRAVAIL DES ÉMOTIONS Hoste, 11 septembre 2021, Hoste. BALADE PHILOSOPHIQUE / BALZAC ET LE TRAVAIL DES ÉMOTIONS 2021-09-11 – 2021-09-11

Hoste Moselle Hoste Le « Café Philo » de La Maison Güth organise, le samedi 11 septembre 2021 autour de Hoste, une balade philosophique. Elle aura pour thème : « Balzac et le travail des émotions ». Pierre Ravenel, chargé de cours à l’Université de Lorraine, présentera, lors des différentes pauses-lecture, plusieurs personnages imaginés par Balzac, tous aux prises avec la difficile gestion de leurs émotions, sentiments et passions. A l’issue de la marche, les participants se retrouveront à La Maison Güth, pour une mise en perspective philosophique sur les émotions, animée par Pierre Ravenel et Jean-Yves Trépos, professeur émérite à l’Université de Lorraine et animateur du Café Philo. La participation à cette journée ne requiert aucune connaissance préalable de cet auteur. La distance totale de la marche sera d’environ 8 kilomètres.

Participation limitée à 40 personnes. otsi.hombourg-haut@wanadoo.fr +33 3 87 90 53 53 A BECKER OT CC FREYMING-MERLEBACH dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Hoste, Moselle Autres Lieu Hoste Adresse Ville Hoste lieuville 49.06199#6.87898