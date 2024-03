Balade « Peu farouche, le rougequeue noir ! » VILLE D’AVRAY Le Colombier Ville-d’Avray, samedi 6 juillet 2024.

Balade « Peu farouche, le rougequeue noir ! » VILLE D’AVRAY Bénéficiant d’une protection totale sur le territoire français, je peux me percher en évidence, donner de la voix et m’agiter nerveusement. Samedi 6 juillet, 10h00 Le Colombier sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T10:00:00+02:00 – 2024-07-06T12:00:00+02:00

Bénéficiant d’une protection totale sur le territoire français, je peux me percher en évidence, donner de la voix et m’agiter nerveusement.

Viens en apprendre plus sur lui et l’observer !

Samedi 6 juillet 2024 de 10h à 12h – sur inscription

Public familial

Rendez-vous à 9h45 devant Le Colombier, place Charles de Gaulle, 92410 Ville d’Avray

Le Colombier Place Charles de Gaulle, ville-d'avray Ville-d'Avray 92410 Hauts-de-Seine Île-de-France

Ville d’avray oiseaux