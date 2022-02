Balade pédestre sur « l’Histoire du Canal » et repas à la Goguette Office de Tourisme de Wasquehal Wasquehal Catégories d’évènement: Nord

L’Office de Tourisme de Wasquehal, en partenariat avec Patrick Jamin et l’association Wasquehal Marche, vous propose une balade pédestre à Wasquehal. Patrick vous emmènera le long des berges du canal et durant le parcours nous contera diverses anecdotes sur l’histoire du canal. Cette saison, nous débuterons la balade en matinée pour terminer agréablement, en toute convivialité, notre sortie en un déjeuner sur les bords de la « Goguette » à Wasquehal. Jeudi 7 avril 2022 de 10h à 12h + déjeuner RV devant l’Office de Tourisme de Wasquehal à 9h50 Accès : métro ligne 2 – arrêt Wasquehal Hôtel de Ville Tarifs* : 3€ pour les adhérents, 8€ pour les non-adhérents + le repas à la Goguette pour ceux qui le souhaitent. Tarif et menu en cours. Pour les personnes intéressées, nous conviendrons d’un choix de menu groupe, en temps voulu. Inscriptions avant le 1er mars 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

